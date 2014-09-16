Trübe Aussichten für den "Seeblick Inheiden" in HungenJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 3: Trübe Aussichten für den "Seeblick Inheiden" in Hungen
88 Min.Folge vom 16.09.2014Ab 6
In dieser besonderen Folge ist Frank Rosin auf den Weg nach Hungen in Hessen. Hier betreibt Marcus Schmidt direkt am Ufer des Inheidener Sees seinen Imbiss "Seeblick Inheiden". Nach dem Tod seines Vaters 2010 übernahm er das Geschäft und investierte über 70.000 Euro, um aus der einstigen Bretterbude einen repräsentativen Imbiss für die Badegäste zu machen. Doch nach vier Jahren steht Marcus mit seinem großen Traum vor dem Aus. Obendrein bekam er die Schockdiagnose Krebs.
