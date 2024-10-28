Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Frank Rosin im emotionalen Doppeleinsatz in Baden Württemberg

Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 28.10.2024
Frank Rosin im emotionalen Doppeleinsatz in Baden Württemberg

Frank Rosin im emotionalen Doppeleinsatz in Baden WürttembergJetzt kostenlos streamen

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Folge 2: Frank Rosin im emotionalen Doppeleinsatz in Baden Württemberg

88 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 6

Die "Zehntscheune" von Barbara steht kurz vor der Pleite! Vor acht Jahren übernahm die 48-Jährige die Pacht des Lokals in einem historischen Ratsgebäude in Esslingen. Für die erfahrene Gastronomin war es Liebe auf den ersten Blick. Doch der Traum platzt - von Anfang an läuft das Geschäft zäh! Auch im schwäbischen Esslingen steht einer Gastronomin das Wasser bis zum Hals: Uschi (53), die Betreiberin des "Wulle Stüble", braucht dringend Hilfe!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Kabel Eins
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!

Alle 19 Staffeln und Folgen