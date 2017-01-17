Hilferuf der Tochter: "Osteria Stefano & Eva"Jetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 10: Hilferuf der Tochter: "Osteria Stefano & Eva"
88 Min.Folge vom 17.01.2017Ab 6
Stefano und seine Frau Eva haben echte Probleme: Der sture Sizilianer hatte schon einen schweren Herzinfarkt, kann aber im Restaurant nicht kürzer treten. Auch das Geld geht aus. Seine Tochter Stephanie holt Frank Rosin, um das Schlimmste zu verhindern.
