Dosenfutter und lange Wartezeiten in der "Kleinen Kombüse" in SassenburgJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 11: Dosenfutter und lange Wartezeiten in der "Kleinen Kombüse" in Sassenburg
88 Min.Folge vom 31.01.2017Ab 6
In dieser Woche verschlägt es Frank Rosin ins niedersächsische Sassenburg. Die Kantine des Industriepark Triangel braucht dringend kulinarische Unterstützung. Mithilfe seines speziell zusammengestellten Teams, bestehend aus Kantinenexperten Olaf und Innenarchitektin Kathi, kann sich der Sternekoch schnell ein Bild machen: Betreiber Oliver steht das Wasser bis zum Hals. Wird es Frank Rosin gelingen, den hungrigen Arbeitern und dem verzweifelten Kantinenbetreiber zu helfen?
