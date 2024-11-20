Claudia's Ding - mit oder ohne RosinJetzt kostenlos streamen
Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!
Folge 6: Claudia's Ding - mit oder ohne Rosin
90 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 6
Frank Rosin ereilt ein Hilferuf aus einem Imbiss in Geilenkirchen nahe der holländischen Grenze. Der Sternekoch freut sich, denn das ist seine Herkunft: Currywurst und Pommes! In Geilenkirchen angekommen, trifft er auf die rheinländische Frohnatur Claudia. Der Imbiss "Claudias Ding" läuft nicht - laut der Chefin liegt das allein an der Kalkulation. Schnell kommt Frank Rosin dahinter, dass hier einiges mehr im Argen liegt ...
