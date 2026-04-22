Sat.1 NRW
Folge vom 22.04.2026: Sat.1 NRW 22.04.2026
24 Min.Folge vom 22.04.2026
+++ Wieder Messerangriff in Düsseldorf +++ Baustellen-Boom in NRW +++ Bayer gegen Bayern: Spannung im DFB Pokal Halbfinale +++ Außerdem: Weitere Untersuchungen zu der Messergewalt in Solingen und Düsseldorf, Untersuchungen des blutigen Konflikts im Rockermilieu, die Diskussion über Baustellenmanagement in NRW, Bericht über die jüngsten Castor-Proteste gegen radioaktiven Abfall, Aufklärung des brutalen Kiosk-Überfalls in Dortmund, Bericht über einen skurrilen Zollfund: Kokain in einer Eistee-Packung und einem Feuerlöscher, Interview mit dem jüngsten Bürgermeister von NRW, eine ungewöhnliche Entdeckung: Ein Oldtimer mit E-Kennzeichen in Düsseldorf, und schließlich der Wetterbericht mit positiven Aussichten für das Wochenende.