Sat.1 NRW
Folge vom 01.04.2026: Sat.1 NRW 01.04.2026
+++April, April: Benzinpreise bleiben hoch trotz neuer Regierungsmaßnahmen+++ Brandserie in Dortmund: Autos und Mülltonnen als Ziel+++ Rollendes Osterfeuer im Kreis Lippe: Eine besondere Ostertradition mit einer Veränderung dieses Jahr+++ Außerdem: Ermittlungen zu einem tödlichen Brand in einer Bonner Obdachlosenunterkunft, Zunahme von antisemitischen Straftaten in NRW, Ausschreitungen nach der Fußball-WM-Qualifikation der Türkei in Dortmund, ein bürokratischer Streit um einen Wintergarten in Krefeld, Treffen des Europäischen Jugendparlaments in Bochum, Anklage gegen einen Mann, der zu Anschlägen auf Politiker im Darknet aufgerufen haben soll, strenge Regeln für Osterfeuer aufgrund der Afrikanischen Schweinepest und eine Veränderung bei der Tradition des Rollenden Osterfeuers im Kreis Lippe.