Sat.1 NRW
Folge vom 07.04.2026: Sat.1 NRW 07.04.2026
+++ Oster-Streit eskaliert in Leverkusen +++ Stecker statt Zapfsäule: Rekordjagd bei Spritpreisen sorgt für Umsatteln auf E-Auto +++ Kirschblüten in Bonn locken Menschenmassen an +++ Außerdem: Großfamilie in Leverkusen musste statt ruhiger Feiertage eine Massenschlägerei und Polizeieinsatz erleben. Erhöhte Spritpreise führen zu einem Anstieg der Nachfrage nach E-Autos. Schwarzfahren könnte bald straffrei sein, da auch die Bundesjustizministerin das Thema zur Diskussion stellt. Mitarbeiter eines Pflegeheims in Unna warten seit Monaten auf ihr Gehalt. Alarmierende Zunahme von Igeln, die durch Mähroboter verletzt werden. Familie fordert "Recht auf Vergessen" nach Krebsheilung ihrer Tochter. Ein Wolf wurde in Ennigerloh nahe der Zivilisation gesichtet. Der Tierpark Mönchengladbach erlebt eine "Baby-Bombe": Überall gibt es Nachwuchs. Die Kirschblüten in Bonn erfreuen Menschenmassen.