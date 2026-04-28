Sat.1 NRW
Folge vom 28.04.2026: Sat.1 NRW 28.04.2026
24 Min.Folge vom 28.04.2026
+++ XXL-Razzia gegen Hells Angels in 28 NRW-Städten +++ Spritmangel droht durch den am 1. Mai kommenden Tankrabatt +++ Rückkehr der Titanenwurz, die riesige Stinkepflanze, zu Rombergpark Dortmund +++ Außerdem: Ein schwerer Busunfall in Gelsenkirchen mit mehreren Verletzten, die Diskussion der SPD in Bielefeld über ihre Relevanz, die Details zu dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen, die Innovation eines intelligenten Pflegebetts zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und die Rückkehr der europäischen Wildkatze in neue Regionen NRWs.