Sat.1 NRW
Folge vom 07.05.2026: Sat.1 NRW 07.05.2026
24 Min.Folge vom 07.05.2026
+++ Hantavirus in Nordrhein-Westfalen +++ Brand in Krefelder Hafen +++ Zurück in die Zukunft: DeLorean im Museum Außerdem: die Aussicht auf einen Millionen-Coup in einer Gelsenkirchener Sparkassen-Filiale, eine überraschende Karriereende des Fußballprofis Niklas Süle bei Borussia Dortmund, der faszinierende Blick in Kriegs- und Krisengebiete durch die Augen der Fotojournalistin Anja Niedringhaus, eine neue True Crime-Ausstellung in Köln, die sich mit Serienkillern befasst und ein originalgetreu nachgebautes Zeitreiseauto aus "Zurück in die Zukunft" in einem Paderborner Museum. Zudem die Wettervorhersage für das Wochenende und süße Fotos von Kugelgürteltier-Nachwuchs aus dem Tiergarten Kleve.