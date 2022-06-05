Das große Backen! Hinter den Kulissen der Profis - Die SAT.1 ReportageJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 1: Das große Backen! Hinter den Kulissen der Profis - Die SAT.1 Reportage
45 Min.Folge vom 05.06.2022Ab 12
Fünf Konditoren, Unternehmer und TV-Gesichter geben Einblick in die Welt der feinen Patisserie. 'Das große Promibacken'-Jurorin Betty präsentiert auf der 'my cake' Messe in Friedrichshafen ihre Back-Tricks. Jürgen Ahlers, Leiter des Qualitätswesens der Conditorei Coppenrath & Wiese, führt uns durch die Entstehung einer neuen Rezeptur und deren Produktion. Und der Deutsche Ernst Knam nimmt uns mit, wenn er einen Riesen-Kuchen für über 100 Personen produziert.
