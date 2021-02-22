Mieter unter Druck - Alptraum WohnungssucheJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 8: Mieter unter Druck - Alptraum Wohnungssuche
45 Min.Folge vom 22.02.2021Ab 12
In Deutschland wird Wohnen zum Problem: Der Mietmarkt explodiert, die Wohnungsnot steigt rapide! Familie Sander aus Hamburg hat die Nase voll von hohen Mieten und lebt nun auf einem Campingplatz. Endstation Notunterkunft heißt es für den gebürtigen Münchner Hakan Ö.: Er lebt trotz Festanstellung in einem Männerwohnheim. Die "SAT.1 Reportage" begleitet Familien in Not und beleuchtet die Gründe, warum Mieten zum finanziellen Problem für viele Gesellschaftsschichten werden.
