In der Schuldenfalle - Leben auf PumpJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 10: In der Schuldenfalle - Leben auf Pump
45 Min.Folge vom 02.06.2021Ab 12
Die Gründe für den Weg in die Schuldenfalle sind vielfältig: Arbeitslosigkeit, Erkrankungen, Sucht, Unfälle, unwirtschaftliche Haushaltsführung. Wenn die ausstehenden Rechnungen jedoch ignoriert statt gelesen werden, kommt der Gerichtsvollzieher. Zwischen beraten, helfen und pfänden: Die Reportagenreihe begleitet Gerichtsvollzieher und schildert die Schicksale ihrer Klienten.
