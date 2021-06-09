In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit HaftbefehlJetzt kostenlos streamen
Sat.1 Reportage
Folge 9: In der Schuldenfalle - Hausbesuch mit Haftbefehl
44 Min.Folge vom 09.06.2021Ab 12
Knapp sieben Millionen der über 18-jährigen Bundesbürger sind überschuldet. Das bedeutet, dass jeder zehnte Erwachsene seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie reichen von Arbeitslosigkeit und gescheiterter Selbstständigkeit über die Trennung vom Partner und steigende Wohnkosten bis hin zu unwirtschaftlicher Haushaltsführung. Früher oder später steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Doch wie sieht ihre tägliche Arbeit aus?
Weitere Folgen in Staffel 2019
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick