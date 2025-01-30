Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 35: Am Ende des Tages
23 Min.Ab 12
Der 37-jährige Florian Bäumler ist Geschäftsführer einer erfolgreichen Werbeagentur. Der Workaholic jagt von einem Termin zum nächsten. In seiner Firma geht alles drunter und drüber. Aber Florian will immer alles im Alleingang regeln. Kaffee reicht schon lange nicht mehr aus: Um seinen Alltag zu bewältigen, greift der Agenturchef zu harten Drogen. Erst als das Schicksal ihn ausbremst, begreift er, dass es so nicht weitergehen kann ...
