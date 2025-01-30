Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 13: Entscheidung am Pool
24 Min.Ab 12
Die 37-jährige Andrea Niemann ist glücklich: Nach dem Tod ihres Mannes hat sie sich endlich wieder verliebt. Sie hat Angst, ihren neuen Freund zu verlieren. Deshalb verschweigt sie ihm, dass sie zwei Kinder hat. Und auch ihren Kindern verheimlicht sie ihre neue Liebe. Ein fast tödlicher Fehler, wie sich an diesem Nachmittag im August herausstellt ...
