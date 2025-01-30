Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Sein letzter Einsatz
23 Min.Ab 12
Der 28-jährige Frank Meissner ist mit Leib und Seele Feuerwehrmann. Doch für seine schwangere Verlobte will er den gefährlichen Job schweren Herzens aufgeben. An seinem letzten Tag auf der Wache geht ein Notruf ein: Ein kleiner Junge ist in einen Brunnen gefallen. Frank Meissner muss sich entscheiden - soll er sein Leben für das Leben des Jungen riskieren ...
