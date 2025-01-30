Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 11: Auf den ersten Blick
23 Min.Ab 12
Die Ehe am Ende, der Alltag besteht nur noch aus Streit: Der 35-jährige Ben K. und seine Frau Susanna lieben sich schon lange nicht mehr. Er hat sich mit diesem Leben arrangiert, aus Rücksicht auf seine Tochter. Die Hoffnung auf die wahre Liebe hat er schon längst aufgegeben. Bis zu jenem Morgen, als eine schicksalhafte Begegnung in der U-Bahn alles verändert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick