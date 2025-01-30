Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 1Folge 11
Auf den ersten Blick

Auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 11: Auf den ersten Blick

23 Min.Ab 12

Die Ehe am Ende, der Alltag besteht nur noch aus Streit: Der 35-jährige Ben K. und seine Frau Susanna lieben sich schon lange nicht mehr. Er hat sich mit diesem Leben arrangiert, aus Rücksicht auf seine Tochter. Die Hoffnung auf die wahre Liebe hat er schon längst aufgegeben. Bis zu jenem Morgen, als eine schicksalhafte Begegnung in der U-Bahn alles verändert ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen