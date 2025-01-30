Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 37: Hamsterkäufe
23 Min.Ab 12
Die 36-jährige Silvie Lenhard liebt ihren Mann Rolf und ihre 11-jährige Tochter über alles. Ihre Familie ist am wichtigsten für die junge Frau. Als sie erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie sich trotzdem nicht so richtig freuen - sie hat einen großen Fehler begangen, von dem ihr Mann Rolf nichts ahnt. Doch an jenem Tag im September zwingt das Schicksal sie, ihm alles zu beichten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick