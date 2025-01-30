Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Quantum Trost

SAT.1Staffel 1Folge 40
Ein Quantum Trost

Ein Quantum TrostJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 40: Ein Quantum Trost

22 Min.Ab 12

Nina Bergmann und ihr Freund Jan sind bis über beide Ohren ineinander verliebt. Dass die 21-Jährige ein Kind erwartet, weiß der Architekt noch nicht. Heute will sie es ihm endlich sagen. Im Glauben, dass er der Richtige für sie ist, möchte sie ihm nicht nur von der Schwangerschaft erzählen, sondern ihm auch einen Heiratsantrag machen. Aber bevor es soweit ist, stellt das Schicksal die Liebe der beiden noch vor eine Zerreißprobe ...

