Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 17: Brüderlich teilen
23 Min.Ab 12
Eigentlich sollte sich die 33-jährige Kindergärtnerin Marisa freuen, denn ihr attraktiver neuer Freund Tim will ihr seine Familie vorstellen. Doch Marisa weiß noch nicht, ob Tim wirklich der Richtige für sie ist. Kurz vor dem Familientreffen lernt Marisa in einem Buchladen flüchtig einen Mann kennen, bei dem es richtig funkt. Und das Schicksal führt die Beiden gleich wieder zusammen, denn der Unbekannte ist Tims älterer Bruder Robert.
