Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Ewige Flucht
23 Min.Ab 12
Jonas Leitner ist studierter Literaturwissenschaftler und fährt zum Geldverdienen Taxi. Dabei lernt er seine Traumfrau kennen. Gabriela: 27 Jahre alt, Brasilianerin und bildhübsch. Für Jonas ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Gabrielas Vergangenheit steht ihrem Glück im Weg. Sie ist illegal in Deutschland und die Zollfahndung hat die junge Brasilianerin längst im Visier. Wird Jonas seine Liebe verraten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick