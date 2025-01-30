Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ewige Flucht

SAT.1Staffel 5Folge 5
Ewige Flucht

Ewige FluchtJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 5: Ewige Flucht

23 Min.Ab 12

Jonas Leitner ist studierter Literaturwissenschaftler und fährt zum Geldverdienen Taxi. Dabei lernt er seine Traumfrau kennen. Gabriela: 27 Jahre alt, Brasilianerin und bildhübsch. Für Jonas ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch Gabrielas Vergangenheit steht ihrem Glück im Weg. Sie ist illegal in Deutschland und die Zollfahndung hat die junge Brasilianerin längst im Visier. Wird Jonas seine Liebe verraten?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen