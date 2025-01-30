Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 19
Folge 19: Dating Coach

23 Min.Ab 12

Liebe, Männer, Leidenschaft - genau das erhofft sich die erfolgreiche Designerin Wiebke als sie sich zu einem Dating-Seminar für Singles anmeldet. Doch das Experiment endet im Desaster: Nach zig Missverständnissen und lautstarken Auseinandersetzungen landet die 34-Jährige im Bett - mit dem attraktiven Seminarteilnehmer Leander. Kann dieser One-Night-Stand die Liebe für's Leben sein?

