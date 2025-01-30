Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Fluch der Buchstaben

SAT.1Staffel 5Folge 1
Der Fluch der Buchstaben

Folge 1: Der Fluch der Buchstaben

23 Min.Ab 12

Clara Fischer lebt eigentlich ein glückliches Leben: Sie hat ihre eigene Physiotherapie-Praxis, einen Freund, der sie liebt, und eine kleine Stieftochter, die sie tief ins Herz geschlossen hat. Doch Clara hat ein Geheimnis: Sie ist eine "funktionale Analphabetin". Aus Scham und Angst ihr Glück zu verlieren, schlägt sie sich mit dieser Lüge durchs Leben. Bis sie eines Tages von einem ihrer Patienten erpresst wird, der heimlich in sie verliebt ist.

