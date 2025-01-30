Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 24: Die Puppendoktorin
23 Min.Ab 12
Der 38-jährige Oliver Wilke liebt seinen Job - vor allem, seitdem er an einem Hilfsprojekt in Afrika arbeitet. Leidtragende ist seine siebenjährige Tochter Marie. Das Scheidungskind befürchtet, dass ihr Vater sie weniger liebt als früher. In der fürsorglichen Valerie, der Doktorin ihrer Lieblingspuppe Minou, findet Marie jedoch eine Vertraute, die ihren Kummer ernst nimmt. Kann Valerie den Papa vor einer Riesendummheit bewahren?
