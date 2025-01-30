Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 3
Folge 3: Knöllchen, Baby!

23 Min.Ab 12

Als Junior-Chef einer renommierten Anwaltskanzlei, lebt der Jurist Benedikt Bohn nach dem Motto: Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht ums Gewinnen! Doch sein neuster Fall treibt ihn an die Grenze seiner moralischen Skrupellosigkeit: Er soll einer Mutter ihr Kind wegnehmen und sie mit gekauften Zeugenaussagen als Prostituierte verleumden. Dann lernt Benedikt die lebensfrohe Politesse Karen trifft und verliebt sich in sie ...

