Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Krieg der Mädchen

SAT.1Staffel 5Folge 16
Krieg der Mädchen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 16: Krieg der Mädchen

24 Min.Ab 12

Die 38-jährige Sabine Schiller ist nach langer Zeit endlich wieder glücklich. Die alleinerziehende Mutter hat sich Hals über Kopf in John, den Sportlehrer ihrer 18-jährigen Tochter Laura, verliebt. Doch dann ereignet sich ausgerechnet in Johns Unterricht ein Drama - und Laura steckt mittendrin. Schlimmer noch: Laura hat einen Krieg der Mädchen ausgelöst und eine Mitschülerin in Gefahr gebracht. Plötzlich steht Sabines ganzes Leben in Frage ...

