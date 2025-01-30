Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 20: Das große Vergessen
23 Min.Ab 12
Vor 16 Jahren ist die Gastronomin Marie Schebler hochschwanger vor ihrem gewalttätigen Freund geflohen. Doch plötzlich steht ihr Ex in ihrem Café wieder vor ihr. Aufgrund einer schweren Amnesie kann er sich aber nicht mehr an seine Vergangenheit und an Marie erinnern. Die 39-Jährige verliebt sich in einen ganz neuen Richard. Doch sie verschweigt ihm die gemeinsame Vergangenheit. Zu groß ist ihre die Angst, dass er wieder zuschlagen könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick