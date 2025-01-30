Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Verheiratet mit einem Monster
23 Min.Ab 12
Schon seit Jahren wird die 38-jährige Violetta Schöning von ihrem Ehemann Gero mies behandelt. Der erfolgreiche Unternehmer lässt keine Gelegenheit aus, andere Frauen anzuflirten und Violetta damit zu demütigen. Das Ex-Model traut sich nicht, gegen seinen übermächtigen Mann aufzubegehren. Doch dann wird Gero der Vergewaltigung beschuldigt und Violetta muss sich entscheiden: Wird sie den Mut haben, gegen ihren Mann auszusagen, oder wird sie sich der Macht des Monsters beugen?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick