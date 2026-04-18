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Schlag den Star

Harald Glööckler vs. Thorsten Legat: Ein pompööses Duell mit Kasalla!

ProSiebenStaffel 2026Folge 3vom 18.04.2026
Harald Glööckler vs. Thorsten Legat: Ein pompööses Duell mit Kasalla!

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Folge 3: Harald Glööckler vs. Thorsten Legat: Ein pompööses Duell mit Kasalla!

218 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12

Dieser Abend bringt nicht nur Kasalla, sondern auch pompööse Unterhaltung! Harald Glööckler und Thorsten Legat messen sich in einem Duell der Extraklasse. Mit Glanz und einer großen Portion Kampfgeist will jeder von ihnen die Siegerprämie gewinnen.

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