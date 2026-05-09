Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola WeippertJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 4: Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson vs. Vanessa Mai und Lola Weippert
297 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Es werden keine Schritte gezählt, sondern Punkte! Die Profitänzerinnen Ekaterina und Isabel treten gegen das Podcast-Duo Vanessa und Lola an. In dieser Ladies Night entscheidet sich, welches Team ihre Gegnerinnen eher aus dem Takt bringt.
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Brainpool TV & © Season 2026: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 2021-2026: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Wolff, Steffen Z. & © Season 2025: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 2023: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Willi Weber & © Season 2023: Brainpool/Raab TV & © Season 2022-2023: Raab TV
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