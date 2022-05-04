Das Chaos-Keller Duell Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 3: Das Chaos-Keller Duell
60 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12
Wer kann besser Ordnung im Keller schaffen? Im gemütlichen Winkel in Brandenburg sowie im beschaulichen Adelzhausen in Bayern machen sich die Heimhandwerker an die Arbeit, um den Schandfleck eines jeden Eigenheims aufzuräumen: den Keller. Welches Ehepaar holt am Ende den Sieg - Jens und Diana oder Lydia und Jörg?
