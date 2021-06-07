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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Sonja Kirchberger vom 07.06.2021

PULS 4Staffel 9Folge 2vom 07.06.2021
Sehr Witzig!? mit Sonja Kirchberger vom 07.06.2021

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Sehr witzig!?

Folge 2: Sehr Witzig!? mit Sonja Kirchberger vom 07.06.2021

46 Min.Folge vom 07.06.2021Ab 6

Sonja Kirchberger ist zu Gast beim lustigsten Stammtisch des Landes und versucht, dem Witze-Trio um Gerald Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster die Stirn zu bieten. Kann die Schauspielerin ihr Talent unter Beweis stellen und am Ende den begehrten Siegerkrug ergattern?

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