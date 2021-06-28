Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021

PULS 4Staffel 9Folge 5vom 28.06.2021
Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021

Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 5: Sehr Witzig!? mit CLAIRVOYANTS vom 28.06.2021

45 Min.Folge vom 28.06.2021Ab 6

Aus Las Vegas ins PULS 4-Studio: Amélie van Tass und Thommy Ten zählen als die Clairvoyants mittlerweile zu den gefragtesten Magiern. Nun stellen sie am PULS 4-Witzestammtisch mit Gerad Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster ihr Witze-Können unter Beweis.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Sehr witzig!?
PULS 4
Sehr witzig!?

Sehr witzig!?

Alle 9 Staffeln und Folgen