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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Toni Faber vom 21.06.2021

PULS 4Staffel 9Folge 4vom 21.06.2021
Sehr Witzig!? mit Toni Faber vom 21.06.2021

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Sehr witzig!?

Folge 4: Sehr Witzig!? mit Toni Faber vom 21.06.2021

46 Min.Folge vom 21.06.2021Ab 6

Seit 20 Jahren arbeitet er als Dompfarrer im Wiener Stephansdom. Nun kehrt Toni Faber beim "Sehr Witzig!?"-Trio um Gerald Fleischhacker, Lydia Prenner-Kasper und Harry Prünster ein und will mit einem Schenkelklopfer nach dem anderen das Publikum überzeugen. Wer sich die meisten Witzepunkte sichert?

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