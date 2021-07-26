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Sehr witzig!?

SEHR WITZIG!? MIT Sebastian Reich & Puppe Amanda VOM 26.07.2021

PULS 4Staffel 9Folge 8vom 26.07.2021
SEHR WITZIG!? MIT Sebastian Reich & Puppe Amanda VOM 26.07.2021

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Sehr witzig!?

Folge 8: SEHR WITZIG!? MIT Sebastian Reich & Puppe Amanda VOM 26.07.2021

45 Min.Folge vom 26.07.2021Ab 6

Bauchredner Sebastian Reich stellt bei "Sehr Witzig!?" sein Können unter Beweis. Und das nicht allein - denn bei seinem Requisitenwitz holt sich der Comedian besondere Unterstützung an seine Seite: Puppe Amanda nimmt auf seinem Schoß Platz und gibt ihre Witze zum Besten.

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