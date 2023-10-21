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She-Ra: Prinzessin der Macht

Above It All

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 21.10.2023
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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 9: Above It All

22 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

Weitere Folgen in Staffel 2

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