Staffel 1Folge 10
Simsalabim Sabrina
Folge 10: Babysitter
22 Min.
Hilda und Zelda wollen an einem Freitagabend etwas unternehmen. Das nutzt Sabrina, um eine Party zu organisieren. Dummerweise taucht ein Babysitter auf. Sabrina will die alte Dame in ein junges Mädchen verwandeln, vertut sich aber, und heraus kommt ein Baby. Jetzt haben Sabrina und ihre Freundin Maritza alle Hände voll zu tun: Windeln kaufen, Windeln wechseln, Milch organisieren, Fläschchen geben und so weiter. Als dann die anderen Kids auftauchen, haben sie gar keine Zeit, die Party richtig zu genießen. Cassandra riecht den Braten und verwandelt das Baby wieder zurück in den Babysitter und die Party ist endgültig geplatzt.
