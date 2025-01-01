Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

Staffel 1Folge 20
Der Baby Drache

Der Baby DracheJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 20: Der Baby Drache

22 Min.

Trotz aller Verbote nimmt Sabrina bei einem Besuch in der Unterwelt einen vermeintlichen Stein mit nach Greendale. Dieser entpuppt sich als Dinosaurier-Ei. Mit dem kleinen Dino hat Sabrina jede Menge Spaß. Dummerweise bemerkt sie nicht, dass sie sich eine kleine diebische Elster ins Haus geholt hat. Als der Dino Cassandras neue Kette klaut, wird Maritza verdächtigt, den Diebstahl begangen zu haben. Mit Hilfe des "Alchemisten Al" gelingt es Sabrina, den kleinen Dino wieder zurück in die Unterwelt zu seiner Mama zu bringen und die Kette Cassandra wieder ins Fach zu legen.

Simsalabim Sabrina
Simsalabim Sabrina

