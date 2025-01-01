Staffel 1Folge 13
Simsalabim Sabrina
Folge 13: Die Zauberfrisur
22 Min.Ab 6
Um ihre Haare in den Griff zu kriegen, benutzt Sabrina ein Zaubermittel. Alle in der Schule bewundern ihre Superfrisur. Dummerweise darf sie fortan nicht mehr mit Wasser in Berührung kommen. Die eifersüchtige Cassandra klaut ihr das Wundermittel und verteilt es unter die Sterblichen, nicht wissend, dass diese sich dadurch in Werwölfe verwandeln. In letzter Not stellt Sabrina den Rasensprenger an, und alle Werwölfe werden wieder in Menschen zurückverwandelt.
