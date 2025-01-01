Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 13
Die Zauberfrisur

Folge 13: Die Zauberfrisur

22 Min.Ab 6

Um ihre Haare in den Griff zu kriegen, benutzt Sabrina ein Zaubermittel. Alle in der Schule bewundern ihre Superfrisur. Dummerweise darf sie fortan nicht mehr mit Wasser in Berührung kommen. Die eifersüchtige Cassandra klaut ihr das Wundermittel und verteilt es unter die Sterblichen, nicht wissend, dass diese sich dadurch in Werwölfe verwandeln. In letzter Not stellt Sabrina den Rasensprenger an, und alle Werwölfe werden wieder in Menschen zurückverwandelt.

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

