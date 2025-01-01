Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 15
Hatschi!

Folge 15: Hatschi!

22 Min.Ab 6

Obwohl Sabrina möglicherweise die Gargoyle-Grippe hat, geht sie heimlich zum großen Hexenball, nicht ohne vorher durch eine Wundermedizin ihr Niesen zu unterdrücken. Dabei steckt sie die ganze Unterwelt mit ihrer Krankheit an. Nur mit viel Mühe gelingt es ihr gemeinsam mit Salem, ein Gegenmittel herzustellen.

WildBrain

