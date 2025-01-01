Zum Inhalt springenBarrierefrei
Simsalabim Sabrina

Staffel 1Folge 16
Die Gerüchtemühle

Simsalabim Sabrina

Folge 16: Die Gerüchtemühle

22 Min.

Cassandra setzt Gerüchte über Sabrina in die Welt. Um sich zu rächen geht Sabrina in die Unterwelt in die Gerüchtemühle und lässt dort eine ganze Armee von bösen Gerüchtemonstern frei. Als diese immer größer und mächtiger werden, bleibt ihr nur noch ein Weg, um sie aus der Welt zu schaffen: Die Wahrheit.

