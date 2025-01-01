Staffel 1Folge 22
Falsches Spiel
Simsalabim Sabrina
Folge 22: Falsches Spiel
22 Min. Ab 6
In Greendale findet ein Talente-Wettbewerb statt. Cassandra und Sabrina verabreden, nicht zu schummeln. Da Sabrina glaubt, dass sich Cassandra nicht an die Abmachung hält, hilft sie ihrer Gesangsdarbietung mit einem kleinen Zauber nach. Dieser gerät außer Kontrolle. Plötzlich hält sich keiner in Greendale mehr an die Regeln. Die Preisrichter lassen sich bestechen und alle sind außer Rand und Band. Erst Cassandra und Sabrina gemeinsam können alles wieder in Ordnung bringen. Irgendwie ist es doch besser, sich an die Regeln zu halten.
