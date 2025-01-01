Staffel 1Folge 24
Simsalabim Sabrina
Folge 24: Eine Frage der Ehre
22 Min.Ab 6
Toc-Toc, der Zauberer, ist nach 75-jähriger Haft entlassen worden. Er hat unschuldig für ein Vergehen, das Salem begangen hat, gesessen und will sich nun rächen. Sabrina verwandelt Salem in einen Jugendlichen, um ihn in der Schule zu verstecken. Aber auch Toc-Toc kommt als Jugendlicher an diese Schule. Sabrina gibt Salem Toc-Toc gegenüber als ihren Sklaven aus und macht ihm plausibel, dass Salem noch 100 Jahre für begangene Missetaten in ihrer Familie büßen muss. Toc-Toc, der Zauberer, lässt sich darauf ein und verspricht, in 100 Jahren noch einmal wiederzukommen.
