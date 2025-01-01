Stichtag
Folge 4: All in!
16 Min.Ab 12
Nach ALEKS’ Antrag herrscht dicke Luft wischen ihm und EMI. Dass er sich heimlich Geld von ihr für die Spielo leiht, macht die Sache nicht besser. LAURA hat nicht nur mega Stress im Kindergarten - sondern auch noch mit ENNES, der sie bei seinem Führerschein-Problem um Hilfe bittet. In der Spielo könnte der selbsterklärte Poker-Profi ebenfalls Hilfe brauchen, doch AYLA und Aleks sind mehr mit sich beschäftigt - bis die Sache eskaliert und auch ALI den Druck erhöht. SAMIRAS zweites Date mit MARCO läuft besser, doch ihre Erinnerungen an YANNICK lassen ihr keinen Frieden.
