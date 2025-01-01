Stichtag
Folge 6: Ficken oder Feigling?
13 Min.Ab 12
Emi und Aleks haben sich versöhnt und von Emi fällt die Last der letzten Wochen ab, als sie eine Entscheidung bezüglich ihrer Tanz-Karriere trifft. Ayla und Samira verstehen sich immer besser und bestärken sich bei ihren nächsten Schritten in Sachen Liebe. Für Samira endet das verhängnisvoll und Ayla geht einen Schritt zu weit. Auch bei Ali, dem sie einen folgenschweren Vorschlag macht, wie die Drei das Geld auftreiben wollen. Vor allem Aleks gerät dadurch in immer größere Schwierigkeiten. Und Ennes bekommt wegen Cindy fette Probleme mit Laura, in der das Ghetto mit voller Wucht wieder zum Vorschein kommt.
