Stichtag
Folge 5: Ringelpoponatz
18 Min.Ab 12
Nach einem heftigen Fehltritt mit Ayla versucht Aleks für Emi sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Er gibt sich alle Mühe, doch Ayla ist schwer enttäuscht und wird für ihn zur Zeitbombe. Auch mit ihrem Plan, wie sie endlich die Kohle für Ali auftreiben können. Ennes hat ganz andere Sorgen: für seinen Urintest muss er Cinderella um einen ganz besonderen Gefallen bitten. Laura fällt währenddessen zurück in alte Muster und Samira ahnt noch nicht, was nach einem Werbeshooting mit Marco auf sie wartet. Emi muss lernen, dass in der Tanzwelt mit allen Mitteln gekämpft wird und beginnt an ihren Plänen zu zweifeln.
