Einmal recht freundlich zum Mitnehmen!Jetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 61: Einmal recht freundlich zum Mitnehmen!
87 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Viele nörgeln, doch bei Stoeckel und Krawall werden die Perlen der Freundlichkeit besprochen. Was im Jetset und auf den Straßen Berlins los ist erarbeiten die beiden ebenfalls. 2025 haben sich viele Persönlichkeiten verabschiedet. Einige nur aus dem Rampenlicht, andere sind verstorben. Über sie reden Julian F.M Stoeckle und Jim Krawall in dieser Folge. Außerdem kommt raus, aus welchem Film Julian rausgeschnitten wurde und warum er trotzdem gnädig mit dem Filmemacher ist.
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