Tropische Temperaturen und RauchschwadenJetzt kostenlos streamen
Stoeckel und Krawall
Folge 82: Tropische Temperaturen und Rauchschwaden
76 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 6
Stoeckel und Krawall haben heute eine ganze Wagenladung an Gästen dabei: Kaufhauserpresser Arno "Dagobert" Funke, Gameshow-Legende Jörg Draeger, Teleshopping-Ikone Sascha Lauterbach, Deutschlands sympathischster Flugbegleiter Alexander Taeger und Designer Marcell Damaschke – bei tropischen Temperaturen und Rauchschwaden auf einer Bahnfahrt quer durch den Harz.
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