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Stoeckel und Krawall

Die Kino-Erbin und die schwingende Abrissbirne vorm Hotelzimmer

Talk? Now!Staffel 1Folge 79vom 18.02.2026
Die Kino-Erbin und die schwingende Abrissbirne vorm Hotelzimmer

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Stoeckel und Krawall

Folge 79: Die Kino-Erbin und die schwingende Abrissbirne vorm Hotelzimmer

65 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Hier ist der zweite Teil des Live-Podcasts von Stoeckel und Krawall aus dem Thalia Kino in Berlin Lankwitz. Die Stoeckel will das Lichtspielhaus erben und setzt alles daran, dass der Chef ihn im Testament bedenkt... Ansonsten reden die beiden über Schnäppchen im KaDeWe und Geschenke, die nicht so gut angekommen sind.

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